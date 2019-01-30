Çetinkaya: "(Gıda Fiyatları) Son Dönem Gelişmeleri Yaş Sebze Meyve Fiyatları Üzerinde Yukarı Yönlü...
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- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler Salondaki katılımcılardan soru sorulması Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında...
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Salondaki katılımcılardan soru sorulması Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:54 Kaynak: AA
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