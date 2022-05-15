İl Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya: "Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı" - Son Dakika

İl Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya: " Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, "Ekilen arazilerin oranı arttı. Bir metrekare arazimiz boş kalmıyor" dedi.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, "Verilen desteklerle birlikte ekili arazilerin oranı arttı. Bir metrekare arazimiz boş kalmıyor" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarım arazilerine giderek çiftçilerin gününü kutlayan Çetinkaya, "Coğrafyamız çok geniş. Çiftçimiz arazilerde yoğun şekilde çalışıyor. Haziran ayı itibariyle buğday hasadının başlayacak. Ekim alanlarında ise artış yaşandı. Buğdayın Haziran ayının başı gibi hasadı başlanacak ve rekoltenin ve verimin iyi olmasını, girdi maliyetlerinden ciddi anlamda ezilen çiftçimizin buğday ve arpa fiyatları yüksek olması beklentilerimiz arasındadır. Gıdaya olan ihtiyacımızın ön planda olduğu bu dönemde Kahramanmaraş'taki tarım arazilerinin boş kalmaması ve tüm yerlerin ekilmesi teşviklerin artmasıyla beraber ekim sahalarımız biraz daha gelişti. Bir metrekare arazimiz boş kalmıyor. Çiftçilerimiz de bu konuda duyarlılar. Bu kapsamda da çiftçilerimizin günlerini kutluyorum" diye konuştu.

Tarım alanları bakımından önemli bir konumda yer alan Kahramanmaraş'ta şekerpancarı, nohut, mercimek, fasulye, biber ve pamuk gibi birçok ürün çiftçilerce yetiştiriliyor. Ekonomiye katkı sağlayan ürünlerin ekim alanlarında ise verilen teşviklerle beraber artış sağlandı. Kentte 375 bin 309 hektar tarım alanı bulunurken, tarım arazilerinin yüzde 74'ünü tarla, kalan kısmı ise meyve ve sebze arazisi olarak kullanılıyor. Dağınık bir araziye sahip olan kentte ekim alanları yüzde 80'lere ulaştı.