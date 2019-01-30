Son Dakika Haberleri: Çetinkaya: "Petrol Fiyatlarına İlişkin Varsayımımızı 2019 İçin 80 Dolardan 63 Dolara Düşürüyoruz"

Çetinkaya: "Petrol Fiyatlarına İlişkin Varsayımımızı 2019 İçin 80 Dolardan 63 Dolara Düşürüyoruz"

2 saat önce

- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Çetinkaya, Ekonomi
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