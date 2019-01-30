Çetinkaya: "Petrol Fiyatlarına İlişkin Varsayımımızı 2019 İçin 80 Dolardan 63 Dolara Düşürüyoruz"
2 saat önce
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.
TCMB Başkanı Çetinkaya: "Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:09 Kaynak: AA
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