Son Dakika Haberleri: Çetinkaya: "Tüketici Enflasyonu 2018 Yılsonu İtibariyle Yüzde 20,3 Seviyesine Geriledi"

Çetinkaya: "Tüketici Enflasyonu 2018 Yılsonu İtibariyle Yüzde 20,3 Seviyesine Geriledi"

52 dakika önce

- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Ekonomi
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