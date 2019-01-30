Çetinkaya: "Tüketici Enflasyonu 2018 Yılsonu İtibariyle Yüzde 20,3 Seviyesine Geriledi"
52 dakika önce
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.
- 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı ANKARA - Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
, 2019-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:13 Kaynak: AA
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Düşürdü
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