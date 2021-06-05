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Çetintepe Barajı Tarımsal Ekonominin Can Damarı Olacak - Son Dakika

Çetintepe Barajı Tarımsal Ekonominin Can Damarı Olacak

05.06.2021 20:20
Çetintepe Barajı Tarımsal Ekonominin Can Damarı Olacak, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Nehri üzerinde inşa edilen Çetintepe Barajı, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılamasının yanı sıra Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde yaklaşık 600 bin dekar araziyi de suyun bereketine kavuşturarak üç kentin tarımsal ekonomisinin de can...

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Nehri üzerinde inşa edilen Çetintepe Barajı, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılamasının yanı sıra Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde yaklaşık 600 bin dekar araziyi de suyun bereketine kavuşturarak üç kentin tarımsal ekonomisinin de can damarı olacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Ali Muhittin Taşdöğen, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven'le birlikte yapım çalışmaları devam eden Çetintepe Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman ve Gaziantep Protokolü, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinin tarımsal ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Çetintepe Barajında yürütülen çalışmalarla ilgili DSİ Bölge Müdürü Sadullah Güven'den bilgi aldı.

Çetintepe Barajı tamamlandığında susuz topraklara can suyu olmanın yanı sıra ürün çeşitliliği artışı ile de bölgenin kalkınmasına hız vererek, Adıyaman'ın Besni ilçesi Keysun ve Kızılin Ovası ile Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 250 bin dekar tarımsal araziyi suyun bereketine kavuşturmuş olacak.

% 75'lik fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Çetintepe Baraj inşaatını inceleyen Adıyaman ve Gaziantep protokolü, DSİ yetkilileri ile birlikte baraj gövdesini ve derivasyon tünellerini gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çetintepe Barajının tamamlanmasıyla Adıyaman-Gaziantep ve Kahramanmaraş topraklarının yaklaşık 600 bin dekarlık bir alanın suyun bereketine kavuşacağını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Üç kentin tarımsal ekonomisine büyük bir katkı sunacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu proje hizmete sunulduğunda ilimiz Besni ilçesi Keysun ve Kızılin Ovası hayat bulacaktır. Bu projede bugüne kadar emek veren katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyor, bu projenin her üç ilimize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Sürekli konuştuğumuz Çetintepe Barajında devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere bugün buradayız. Bu proje bölgesel kalkınma açısından çok önem arz etmektedir. Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah. Bu projenin bu seviyelere gelmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Ülkemiz ve bölgemiz için ehemmiyet arz eden ve yaklaşık 6. 5 Milyar TL'ye mal olacak Çetintepe Barajındayız. Bu ülke hepimizin. Bizler en güzel hizmeti vatandaşlarımıza nasıl kavuştururuzun hesabını yapıyoruz. İnşallah bu sene barajın dolgu alanı ve sulama kanalı bitiyor. İnşallah yakın bir zamanda bu barajın su tuttuğunu hep birlikte göreceğiz. Bu proje tamamlandığından Besni Keysun ve Kızılin Ovası ile Araban ve Yavuzeli Ovası hayat bulacaktır"dedi.

Adıyaman ve Gaziantep protokolünün bugün çok hayırlı bir iş için bir araya geldiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "20 yıl önce yola çıkarken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 'Su Hayat, Yol Medeniyettir'dedik. Bizim çalışma anlayışımızda 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışı vardır. Eşrefi mahlükat olarak doğan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye için yola çıktık. Bu toprakların suyla buluşması öyle kolay değildi ama şimdi hamdolsun bu proje bu seviyelere kadar geldi. Bu bölgede toprağı, suyu, havayı ve insanı koruyarak yeni bir başarı hikayesini birlikte yazacağız. Gayret bizden Tevfik Allah'tan"dedi.

Adıyaman ve Gaziantep protokolü daha sonra yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulayacak Çetintepe Barajı inşaatı gövdesinde incelemelerde bulundu.

Çetintepe Barajı Tarımsal Ekonominin Can Damarı Olacak

Kahramanmaraş, Göksu Nehri, Gaziantep, Adıyaman, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çetintepe Barajı Tarımsal Ekonominin Can Damarı Olacak - Son Dakika


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