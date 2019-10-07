Son Dakika Haberleri: Çetkoder'den biboord ve tabela kirliliği tepkisi
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Çetkoder'den biboord ve tabela kirliliği tepkisi

1 saat önce

Kısa adı ÇETKODER olan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı, kentlerde yaşanan bilboord ve tabela kirliliğine dikkat çekerek, kent estetiğinden sorumlu olan Belediye Başkanlarına ve yetkililere seslendi.

Çetkoder'den biboord ve tabela kirliliği tepkisi, System.String[]

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, "Kentleri gezerken yâda kentlerin içinden gelip geçerken tüm insanlarımızın dikkatini çekti.

YAŞAMSAL TEHLİKE SAÇAN BİLBOORD VE TABELA KİRLİLİĞİ GİDEREK ARTTIYOR

Trafik de seyir halinde olan sürücülerin başta olmak üzere yayalarında dikkatini dağıtıyor ölümlü kazalar meydana geldiğini Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı , "Kentlerin yerleşim yerlerinde, ikametlerin dibinde, okulların dibinde devasa reklam tabelaları, bilboordların yan yana sıralanması çevre kirliliğini de körüklüyor. Üstelik vatandaşların ev ve işyerlerinin soluk alacak yerlerini kapatıyor ve çok ciddi görüntü kirliliği yaratarak insanların psikolojisini de bozuyor.Üstelik bir kamu malı olan elektrik direklerine bile kocaman reklam tabelası asılıyor. İnsan hayatını ve yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, kent estetiğini bozan bu uygulamalara son verilmelidir" dedi.

Mustafa Göktaş, prim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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