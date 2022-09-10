Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı - Son Dakika
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Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı

10.09.2022 09:54
Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı

Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı için şehadetlerinin 100. yılında memleketleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde anma programı düzenlendi.

Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı için şehadetlerinin 100. yılında memleketleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde anma programı düzenlendi.

Akçabelen Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı'nda düzenlenen anma programında, Çetmili Kara Ali Çavuş ve Sancaktar Mehmet Onbaşı anısına mevlit okutularak, dualar edildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı'nın cümlelerle, mısralarla anlatılamayacağını vurgulayarak, "Bugün burada tarifi mümkün olmayan, anlatılması güç olan bir günü yaşıyoruz. Bir yandan göğsümüz kabarıyor gururla. Kara Ali Çavuş ve Mehmet Onbaşı'nın hayatını, yaşarken kendimizi onların yerine koyarak başladığımız zaman anlarız. Kara Ali Çavuşu, Mehmet Onbaşı'yı anarken 'Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı' dedik. O yüzden belediye meclisimizin de onayıyla Akçabelen Mahallesi'nin ismini Çetmi olarak değiştirmeyi istiyoruz. Tabi bunu siz değerli mahalle sakinlerimizin de fikrini alarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Şehit Kara Ali Çavuş'un Akçabelen Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve torunları adına konuşan Tamer Gökoğlu ise 100 yıl önce doğduğu topraklardan vatan savunması için ayrılarak şehit düşen, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destanın kahramanlarının torunları olmaktan onur ve gurur duyduklarını anlattı.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Derebucak İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Beyşehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı - Son Dakika
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