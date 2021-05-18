Ceuta'da İspanyol eziyeti: Yüzerek AB kıyılarına ulaşan yasadışı göçmenler kıyıya alınmadı! Çoğu hala denizin içindeler

İspanyol ordusu, Fas'tan İspanya topraklarına "yüzerek" geçen 6000 kadar göçmenin plajda önünü kesti. Faslılar için Kuzey Afrika kıyısında bulunan küçük bir İspanyol yerleşimi olan Ceuta'ya varmak, idari olarak Avrupa Birliği'ne geçmek anlamına geliyor.

İspanya ve Fas

Fas ve Ceuta (İspanya)

1500'Ü 19 YAŞININ ALTINDA

İspanyol yerleşiminde sınır kontrollerinin kısmen rahat olmasını kullanan göçmenlerin içinde çocuk ve kadınlar da var.

İlk varan mültecilerin Pazartesi'nin erken saatlerinde vardığı ortaya çıkarken, Salı sabahından beri 6000 kişi Ceuta plajlarına vardı. Bu 6000 göçmenin 1500'ünün genç insanlar olduğu sanılıyor.

ÇOĞU SAHİLİN İLK KUMUNA BİLE ÇIKAMADILAR

En azından sahile çıkıp dinlenmek, ısınmak ve kurulanmak isteyen göçmenler ise sahilin daha ilk kumlarında ordu engellemesine takıldı. Sahil hattında yüzlerce asker ve zırhlı araç girişlere izin vermiyor.

Görüntülerde zırhlı araçları ayak bileğine kadar suyun içinde bekleyen yorgun göçmenlerin önüne ve bazen de üzerlerine süren İspanyol askerleri, insanların kayalara tırmanmasına bile izin vermiyor. Deneyenleri ise gözaltına alıyor.

Salı öğle saatlerinden beri 2700 düzensiz göçmenin Fas'a geri gönderildiği bilgisi de önemli detaylar arasında.

BU AVRUPA İÇİN BİR KRİZ

İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez ise yasadışı yollardan Ceuta'ya girmiş her bir kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı. "Şehirde ve sınırlarımızda düzeni tahsis edeceğiz." diyen Sanchez, sayılarında patlama olan ve Afrika'dan AB topraklarına kaçmaya çalışan insanların sayısındaki artışın Avrupa için ciddi bir kriz olduğunu da ifade etti.

Sanchez yakında bölgeyi ziyaret edecek.