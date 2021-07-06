CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda heyecan İzmir'de yaşanacak

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 8-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, " İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada, Avrupa'nın genç yıldız adayları şampiyonluk için mücadele verecek." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Nur Akyüz-Sanem Baş ve Irmak Gökçen-Ece Özdemir ikilileri temsil edecek. Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Andorra, Rusya, Fransa, Sırbistan, Romanya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, Macaristan, İtalya, Ukrayna, İspanya, İsviçre ve Letonya mücadele edecek.

Erkeklerde ise milli sporcular Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük, Sacit Kurt- Can Ahmet ve Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin boy gösterecek. Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Polonya, İsviçre, İsrail, Avusturya, Ukrayna, Çekya, Macaristan, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Estonya ve Lihtenştayn yer alacak.