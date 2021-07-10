CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı

İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda üçüncü gün sona erdi.
İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada ilk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Estonya'dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ekibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Organizasyon, yarın yapılacak madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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