Cev Challenge Cup: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Saugella Monza: 3

CEV Challenge Cup final serisinin ilk ayağında Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı evinde İtalya
'nın Saugella Monza
takımına 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Petar Harızanov (BUL)- Lars Lydland (NRV)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut
Uysal
Saugella Monza: Serena, Chiara, Martina, Francesca, Rachael, Micha Daniella, Edina, Anne
, Hanna, Fabiola, Marika, Ilaria, Laura
Başantrenör: Miguel
Angel Falasca Fernandez
Setler: 15-25), 23-25, 17-25
Süre: 72 dakika (21, 27, 24 ) - AYDIN