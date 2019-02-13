Son Dakika Haberleri: Cev Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ao Thiras: 0

Cev Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ao Thiras: 0

3 saat önce

CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan'ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Cev Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ao Thiras: 0, System.String[]
CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan'ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Gonzales Tabares Rafael (İsp)- Stoyanov Kiril (Bul)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

AO Thiras: Anastasia, Maria, Marisa, Ana, Katarina, Panagiota, Anna, Evangelia, Alkistis, Vasiliki, Alexia, Angeliki

Başantrenör: Branko Gajic

Setler: (25-16), (25-15), (25-19)

Süre: 71 dakika (23, 22, 26 ) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:37 Kaynak: İHA

Yunanistan, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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