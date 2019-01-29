Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas Spor: 0 - Dinamo Moskova: 3

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Arkas Spor
, Rusya
ekibi Dinamo Moskova
'ya İzmir
'de 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi bu sonuçla 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Salon: Vestel Venüs Atatürk
Voleybol Kompleksi
Hakemler: Sinisa Isajlovic, Wim Cambre
Arkas Spor: Murilo Radke, Hasan Sıkar, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu
, Adis Lagumdzija ( Burak Mert
, Paulo Bravo, Muhammet Kaya
, Mustafa Cengiz
)
Dinamo Moskova: Vlasov, Berezhko, Dick Kooy, Shcherbinin, Bezrukov, Shkulyavichus (Kabeshov, Ostapenko, Sieemshchikov, Eremin, Terentev, Kruglov)
Setler: 22-25, 16-25, 18-25
Süre: 74 dakika (27, 23, 24) - İZMİR