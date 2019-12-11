CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0 - Son Dakika Spor

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0

6 saat önce

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Gurubu ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-0 mağlup oldu.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0, System.String[]

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Gurubu ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-0 mağlup oldu.


Salon: Hala Widowiskowo - Sportowa


Hakemler: Igor Schimpl (Slovakya), Peter Szabo (Macaristan)


Jastrzebski Wegiel: Tomasz Fornal, Graham Vigrass, Vakub Bucki, Christian Fromm, Michal Szalacha, Lukas Campa (Jakub Popiwczak, Dawid Konarski, Pawel Rusek, Dominik Depowski, Piotr Hain)


Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Dmitrii Bahov, Furkan Aydın, Georgi Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Abdullah Çam, Orçun Ergün)


Setler: 25-17, 25-17, 25-21


Süre: 1.15 (22, 24, 29) - ANKARA

Macaristan, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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