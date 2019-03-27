Son Dakika Haberleri: Çev-Gön Başkanı Çakar, Hercai Dizisinden Şikayetçi Oldu

Çev-Gön Başkanı Çakar, Hercai Dizisinden Şikayetçi Oldu

33 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönüllüleri (ÇEV-GÖN) Derneği Başkanı Menduh Çakar, bölgenin imajını zedelediği gerekçesiyle Hercai dizisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çev-Gön Başkanı Çakar, Hercai Dizisinden Şikayetçi Oldu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönüllüleri (ÇEV-GÖN) Derneği Başkanı Menduh Çakar, bölgenin imajını zedelediği gerekçesiyle Hercai dizisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çakar, bir televizyon kanalında ilk ve ikinci bölümü yayımlanan Hercai dizisi hakkında bölgenin imajını zedelediği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Çakar, daha önceki dizilerde de olduğu gibi bu dizide de intikam duygusu altında bölge halkının sadece sert töre kanunları üzerinden yürütüldüğünü göstererek halkın değerleriyle oynandığını savundu. Çakar, "Bu sebeple ben Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu Hercai dizisi hakkında bugün davacı olup dilekçe verdim. Aynı dilekçeyi CİMER'e ve RTÜK'e de gönderdim. Umarım gereken yapılır ve bu dizi yayından kaldırılır. Halktan da destek bekliyorum, tepkinizi dile getirin" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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