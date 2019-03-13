Son Dakika Haberleri: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

4 dakika önce

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 18-25, 25-23, 19-25, 21-25 setlerle 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3, System.String[]
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 18-25, 25-23, 19-25, 21-25 setlerle 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanşta 2 set alırsa adını yarı finale yazdıracak.

Salon: Nelson Mandela Forum

Hakemler: Andrei Zenovich (Rusya), Aleksandar Sikanjic (Lihtenştayn)

Scandicci: Bosetti, Adenizia, Haak, Vasileva, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Bisconti, Mastrodicasa (L), Mitchem, Caracuta)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur, Vargas, Rabadzhieva, Eda, Antonijevic, Merve (L) (Bahar, Polen)

Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 107 dakika (28,27,24,28) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

Spor
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