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KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı

20.02.2022 18:10

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 19 takım ve 150 sporcu, kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti.

Kadınlar final müsabakasında Rusya'yı temsil eden Olga Motrich, Adelya Akhmetova, Anna Saveleva, Olga Kozhadey, Çekya'dan rakipleri Anna Dostalova, Petra Safrankova, Jaraslova Macelova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler final müsabakasında ise Vsevolod Bobrikov, Vladislav Mikhalev, Ruslan Bykanov, Yury Bogatov oluşan Rus ekibi, finalde Yurii Bokshan, Mykhalio Skukis, Maksym Kuzmin, Taras Sverediuk'tan oluşan Ukrayna ekibini yenerek birinciliği elde etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda mücadele eden bütün sporcuları tebrik etti.

Organizasyona olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Güngör, " Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bu etkinlikte çok büyük katkıları var. Onların alandaki memnuniyeti Kahramanmaraş'ın Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bu spora ne kadar elverişli olduğunu ifade ediyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. İnşallah 3 yıl süreyle Avrupa Kar Voleybolu turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılacak." diye konuştu.

"Spor dostluk mücadelesidir"

Bir gazetecinin "Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna arasında bir gerginlik var. Rusya ile Ukrayna takımları finalde karşı karşıya geldi. Maç sonrası iki takım sporcuları da güzel güzel poz verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Güngör, "Spor dostluk mücadelesidir. Onlar ayrıdır, spor farklıdır. Ben iki takımı da centilmenliği için tebrik ediyorum." diye cevap verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da Avrupa Kar Voleybolu Turu'nun ilk ayağını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üç gün boyunca güzel mücadelelerin yaşandığını belirten Aslandaş, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir tesiste böylesi uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptılar. Voleybol Federasyonu olarak 3 yıllık bir protokol çerçevesinde Kar Voleybolu Avrupa Turları'nı önümüzdeki 2 yıl içinde de burada devam ettirmeyi ve kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Kadın milli takımımızın üçüncü olması bizi sevindirdi ama final oynayamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz. Erkek milli takımlarımız henüz yeni oluşum aşamasında olduğu için, bu organizasyonu tecrübelerini geliştirmek adına bir fırsat olarak değerlendirdi. 16 ülkeden katılım olması sevindirici bir durum."

Şampiyon sporculara madalyalarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.

Ödül törenin ardından yapılan gösteride kente özgü dondurma tanıtıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı
KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı

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Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş'ta Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş'ta KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, voleybol, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Rusya ve Ukrayna voleybol takımları CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etabında karşılaştı - Son Dakika


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