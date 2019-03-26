Cev Kupası Finali'nde Trentino Itas'a Sahasında İki Set Veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,...
44 dakika önce
CEV Kupası Finali'nde Trentino Itas'a sahasında iki set veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa 2.'si oldu.
CEV Kupası Finali'nde Trentino Itas'a sahasında iki set veren Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa
2.'si oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:05 Kaynak: İHA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu
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