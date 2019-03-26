Son Dakika Haberleri: Cev Kupası Finali'nde Trentino Itas'a Sahasında İki Set Veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,...

Cev Kupası Finali'nde Trentino Itas'a Sahasında İki Set Veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,...

44 dakika önce

CEV Kupası Finali'nde Trentino Itas'a sahasında iki set veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa 2.'si oldu.

Cev Kupası Finali'nde Trentino Itas'a Sahasında İki Set Veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,..., System.String[]
CEV Kupası Finali'nde Trentino Itas'a sahasında iki set veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa 2.'si oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Avrupa, voleybol, Galatasaray, Spor
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