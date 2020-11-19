CEV Kupası'nda format değişikliği - Son Dakika

CEV Kupası'nda format değişikliği

19.11.2020 14:36
CEV Kupası'nda format değişikliği, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası'nın ardından CEV Kupası'nda da benzer bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası'nın ardından CEV Kupası'nda da benzer bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

CEV'den yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanan CEV Kupası'nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu), alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.

Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, CEV Kupası'nda son 16 turu ve çeyrek final etaplarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu.

KADINLAR

Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

SON 16 TURU

Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya)

Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya)

ÇEYREK FİNAL

Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya) Maçının Galibi/ Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) Maçının Galibi

ERKEKLER

Erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarını İspanya'da oynayacak.

CV Guaguas Las Palmas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

SON 16 TURU

Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya)

Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika)

ÇEYREK FİNAL

Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya) Maçının Galibi/ Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika) Maçının Galibi

(İHA)

CEV Kupası'nda format değişikliği

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Galatasaray, Almanya, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor CEV Kupası'nda format değişikliği - Son Dakika Spor


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