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CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika

CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

11.02.2022 21:34
CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Sarı-lacivertlilerde müsabakayı 20 sayıyla tamamlayan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Salon: Saint Petersburg

Hakemler: Vladimir Simonovic, Siarhei Vaitsiakhovich

Dinamo-Ak Bars Kazan: Bricio, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Podkopaeva (L) (Lazareva)

Fenerbahçe Opet: Buse, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda, Gizem (L) (Dicle Nur, Meliha)

Setler: 20-25, 22-25, 19-25

Süre: 78 dakika (25,28,25)

(İHA)

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika
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