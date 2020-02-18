CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2 - Son Dakika

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, daha önceki müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tudor Pop, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza, Simge (L), Lauren, Yasemin, Seniye Merve (L), Gamze, Natalia, Loyd, Melis, Ergül, Saliha, Newcombe

Budowlani Lodz: Stenzel, Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Maciagowski, Babicz, Baldyga, Lewandowska, Garstka, Baczynska

Setler: 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7)

Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)

(İHA)