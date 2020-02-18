CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2 - Son Dakika

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2

6 saat önce

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2, System.String[]

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, daha önceki müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tudor Pop, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza, Simge (L), Lauren, Yasemin, Seniye Merve (L), Gamze, Natalia, Loyd, Melis, Ergül, Saliha, Newcombe

Budowlani Lodz: Stenzel, Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Maciagowski, Babicz, Baldyga, Lewandowska, Garstka, Baczynska

Setler: 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7)

Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir
Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - Budowlani Lodz: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]