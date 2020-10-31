CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği - Son Dakika

CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği

31.10.2020 11:24
CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki edisyonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle grup aşaması formatında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki edisyonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle grup aşaması formatında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

CEV'den yapılan açıklamaya göre; bu yıl grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü formatı yerine 2 ayaktan oluşan turnuva formatına göre oynanacak.

Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu. Buna göre; D Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA, 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde turnuvanın ilk ayağına İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz, turnuvanın ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Rusya'da oynayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet, turnuvanın ilk ayak karşılaşmalarını 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde İtalya'da, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Fransa'da oynayacak. Temsilcilerimizden VakıfBank ise turnuvanın ilk ayak karşılaşmalarını 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde Bulgaristan'da, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki ilk ayak karşılaşmalarını, 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde, ikinci ayak karşılaşmalarını da 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Arkas Spor ise, turnuvanın ilk ayak karşılaşmalarını 8-10 Aralık 2020 tarihlerinde Fransa'da, ikinci ayak karşılaşmalarını ise 9-11 Şubat 2021 tarihlerinde İtalya'da mücadele edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği

Şampiyonlar Ligi, 10 Aralık, voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği - Son Dakika Spor


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