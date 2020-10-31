CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değişikliği

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki edisyonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle grup aşaması formatında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

CEV'den yapılan açıklamaya göre; bu yıl grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü formatı yerine 2 ayaktan oluşan turnuva formatına göre oynanacak.