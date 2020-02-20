CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi bugün Lüksemburg'ta yapıldı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi bugün Lüksemburg'ta yapıldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)'nun genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu. Eczacıbaşı VitrA, Italy Savino Del Bene Scandicci ile, Fenerbahçe Opet, Italy Igor Gorgonzola Novara ile, VakıfBank ise Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarını 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 09 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'da Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Max-Schmeling-Halle'de oynanacak.

2020 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet (Türkiye) –  Italy Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya) –  VakıfBank (Türkiye)

Italy Savino Del Bene Scandicci (İtalya) –  Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) – Italy Imoco Volley Conegliano (İtalya)


- İstanbul
Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
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