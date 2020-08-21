CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin grup aşamasındaki rakipleri, Lüksemburg 'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:37

Kaynak: DHA

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