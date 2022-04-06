VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

06.04.2022 20:54

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılar finalde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic, Erdal Akıncı

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 18, Mina Popovic 8, Melissa Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina de Souza 1

Başantrenör: Zoran Terzic

VakıfBank: Cansu Özbay 5, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 5, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman 1

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 25-14, 25-20, 28-26, 11-15

Süre: 22, 24, 30, 16

(Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika


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