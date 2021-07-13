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ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI - Son Dakika

ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI

13.07.2021 18:24

ÇAĞDAŞ Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan, Bodrum'da verdikleri konserle sanatseverleri kendilerine hayran bıraktılar.

ÇAĞDAŞ Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye'nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan, Bodrum'da verdikleri konserle sanatseverleri kendilerine hayran bıraktılar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da izlediği konser öncesinde konuşan ÇEV Sanat İcra Kurulu üyesi Revna Demirören "Çocuklarımız ile gurur duyuruyoruz. Onların hepsi bir pırlanta? dedi.

ÇEV Sanat, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 2009'da hayata geçirdiği 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında desteklenen Jamal Aliyev ile Bade Daştan, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde Bodrum'da düzenlenen konserde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 'Concert Artists Guild' yarışmasını kazanan ve İngiltere merkezli Classic FM tarafından 'Dünyanın 30 yaş altı en önde gelen 30 müzisyeninden biri' olarak seçilen ÇEV Sanat bursiyeri çello sanatçısı Jamal Aliyev ile üstün yeteneğiyle geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 14 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan'ın solist olarak yer aldığı konserde, genç müzisyenler performansları ile uzun süre ayakta alkışlandı.

ÇEV Sanat Oda Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konsere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ÇEV Sanat İcra Kurulu üyesi Revna Demirören, Sanat Kurulu'nu oluşturan Fazıl Say, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin ve İbrahim Yazıcı'nın yanı sıra, Çiğdem Simavi, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Banu-Hakan Çarmıklı, Beyza Uyanoğlu, Cana Sialom, Tal Garih, Yelda- Hakan Tiftik, Ömer Aras, Volkan Büyükhanlı, Zülfü Livaneli, Pınar Sabancı, Pelin Akın, Aynur Özderici, Hatice Begüm Eyilik, Füsun Topbaş, Alp Yalman, Figen Çiftçi ve Derya Karagülle'nin de aralarında bulunduğu cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

ÇEV Sanat Başkan Yardımcısı Tal Garih'in açılış konuşması ile başlayan gecede, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri destek veren kişi ve kurumlara plaket takdim etti. Gecede ayrıca ÇEV Sanat Kurulu adına kısa bir konuşma yapan Fazıl Say da 'Genç Yetenekler' projesinin öneminden ve genç sanatçıların başarılarından övgüyle bahsetti.

'ONLAR PIRLANTA'

Konser öncesi açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çocuklar için her türlü sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini belirterek, "Bu akşam Çağdaş Eğitim Vakfını'nın düzenlediği özel bir etkinlikle birlikteyiz. Çocuklarımız neler yapmışlar, hangi süprizler ile karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz" dedi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi ÇEV Sanat İcra Kurulu üyesi Revna Demirören de "Çocuklarımız ile gurur duyuruyoruz. Onların hepsi bir pırlanta, çocuklarımız ile güzel bir konser izleyeceğiz ve güzel bir gece geçireceğiz dedi."

Çağdaş Eğitim Vakfı Sanat Başkanı Berrin Yoleri ise, "Dünyada ülkemizi başarıyla temsil eden, ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıran üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimi için destek oluyoruz. Dünyada parlayan Fazıl Say gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz, bu gece sahne alacaklar ve onların dünyaya açılması için ilk lansmanı olacak. Hep birlikte onları izleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI
ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Konser, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEV SANAT'IN 'GENÇ YETENEKLER'İ BODRUM'DA SAHNE ALDI - Son Dakika


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