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CEV tüm voleybol organizasyonlarını erteledi
7 saat önce
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu. CEV'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. - İSTANBUL
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