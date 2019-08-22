Son Dakika Haberleri: Cevaplar: OGC Nice 2-4 Marseille
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Cevaplar: OGC Nice 2-4 Marseille

1 saat önce

Marsilya'nın Ligue 1'deki OGC Nice'e geri dönüşüne bir bakın. Mario Balotelli ve Jean Michaël Seri daha erken net bulduktan sonra 16.dakikada Marseille ile kendisini 2 gol denemeyle buldu. Marsilya, Lucas Ocampos'un desteğinden ve Lees-Melou'nun kendi hedefinden sonra yarı yarıya kendilerini önde buldu. Luiz Gustavo, moladan iki dakika sonra bir gol atarak 66. dakikada atılmaya devam etmesine rağmen golü attı.

Marsilya'nın Ligue 1'deki OGC Nice'e geri dönüşüne bir bakın. Mario Balotelli ve Jean Michaël Seri daha erken net bulduktan sonra 16.dakikada Marseille ile kendisini 2 gol denemeyle buldu. Marsilya, Lucas Ocampos'un desteğinden ve Lees-Melou'nun kendi hedefinden sonra yarı yarıya kendilerini önde buldu. Luiz Gustavo, moladan iki dakika sonra bir gol atarak 66. dakikada atılmaya devam etmesine rağmen golü attı.

Mario Balotelli, OGC Nice, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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