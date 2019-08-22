Cevaplar: OGC Nice 2-4 Marseille
1 saat önce
Marsilya'nın Ligue 1'deki OGC Nice'e geri dönüşüne bir bakın. Mario Balotelli ve Jean Michaël Seri daha erken net bulduktan sonra 16.dakikada Marseille ile kendisini 2 gol denemeyle buldu. Marsilya, Lucas Ocampos'un desteğinden ve Lees-Melou'nun kendi hedefinden sonra yarı yarıya kendilerini önde buldu. Luiz Gustavo, moladan iki dakika sonra bir gol atarak 66. dakikada atılmaya devam etmesine rağmen golü attı.
Marsilya'nın Ligue 1'deki OGC Nice'e geri dönüşüne bir bakın. Mario Balotelli ve Jean Michaël Seri daha erken net bulduktan sonra 16.dakikada Marseille ile kendisini 2 gol denemeyle buldu. Marsilya, Lucas Ocampos'un desteğinden ve Lees-Melou'nun kendi hedefinden sonra yarı yarıya kendilerini önde buldu. Luiz Gustavo, moladan iki dakika sonra bir gol atarak 66. dakikada atılmaya devam etmesine rağmen golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14
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