Cevaplar: OGC Nice 2-4 Marseille

Marsilya'nın Ligue 1'deki OGC Nice'e geri dönüşüne bir bakın. Mario Balotelli ve Jean Michaël Seri daha erken net bulduktan sonra 16.dakikada Marseille ile kendisini 2 gol denemeyle buldu. Marsilya, Lucas Ocampos'un desteğinden ve Lees-Melou'nun kendi hedefinden sonra yarı yarıya kendilerini önde buldu. Luiz Gustavo, moladan iki dakika sonra bir gol atarak 66. dakikada atılmaya devam etmesine rağmen golü attı.