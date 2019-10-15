Cevat Karagöl, 2020 Tokyo'ya katılma hakkı kazandı
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Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Avustralya
'nın Sydney kentinde devam eden ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren şampiyonada Cevat Karagöl, 50 metre tabanca kategorisinde atışları 522 puanla 48 kişi arasında 18'inci sırada tamamladı ve 2020 Tokyo'ya katılma hakkı kazandı.
Milli atıcımız, bu sonucun ardından Türkiye'ye organizasyondaki üçüncü kotasını getirdi.
- İstanbul
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