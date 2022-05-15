Cevat Öneş: "Selahattin Demirtaş'ın T24'teki Yazısını ve Aydınlara Mektubunu Önemsiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Cevat Öneş: "Selahattin Demirtaş'ın T24'teki Yazısını ve Aydınlara Mektubunu Önemsiyorum"

15.05.2022 16:59
Cevat Öneş: "Selahattin Demirtaş'ın T24'teki Yazısını ve Aydınlara Mektubunu Önemsiyorum"

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT önünde verdiği seçim güvenliği mesajını değerlendirdi. Öneş, “HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsiyorum. Birlik beraberliğe ihtiyaç olduğumuzu, tüm muhalefetin olumsuz gelişmeler ile güçler karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini, otoriterliğe karşı demokrasiyi korumak ve cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandırmak sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ki, dış ve iç güvenlik meselelerinde Kürt sorununu önemini de dikkate aldığımızda Demirtaş’ın sözleriyle yeniden demokratik Türkiye’yi kurmak açısından gelişmiş medeni Türkiye’ye kavuşabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT önünde verdiği seçim güvenliği mesajını değerlendirdi. Öneş, "HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsiyorum. Birlik beraberliğe ihtiyaç olduğumuzu, tüm muhalefetin olumsuz gelişmeler ile güçler karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini, otoriterliğe karşı demokrasiyi korumak ve cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandırmak sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ki, dış ve iç güvenlik meselelerinde Kürt sorununu önemini de dikkate aldığımızda Demirtaş'ın sözleriyle yeniden demokratik Türkiye'yi kurmak açısından gelişmiş medeni Türkiye'ye kavuşabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, KRT TV'de "Semra Topçu ile Haftanın Panoraması" programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Öneş, şunları söyledi:

"HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsiyorum. Birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu, tüm muhalefetin olumsuz gelişmeler ve güçler karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini, otoriterliğe karşı demokrasiyi korumak ve cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandırmak sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ki, dış ve iç güvenlik meselelerinde Kürt sorununu önemini de dikkate aldığımızda Demirtaş'ın sözleriyle yeniden demokratik Türkiye'yi kurmak açısından gelişmiş medeni Türkiye'ye kavuşabiliriz diye düşünüyorum.

SADAT ve ASSAM çevresinde ortaya konan, İslam birliği ile ilgili somut sonuçlar belgeli… İstanbul'un başkent olduğu bir İslamcı anayasanın ve siyasal İslamcı bir yapının oluşturulması talepleri, Türkiye'de bir federal yapının oluşabileceği gibi bazı öneriler tüm bunları büyük resmin çerçevesinde değerlendirdiğimizde hiçbir siyasi iktidar buna cevap vermeden açıklığa kavuşturmadan kamuoyunu tatmin etmeden kendini rahat hissetmemesi lazım.

Cumhuriyetin 100 yıllık hayatında, siyasal İslamcı gerici yapı içinde böylesine düşüncelerin olduğunu, zamanımıza kadar geldiğini, bu düşüncelerin iktidar mücadeleleri içinde istismar edilirken, kullanılırken Türkiye'de bir beka sorunu haline kadar uzanan bir tehdit riskinin ortaya çıktığını söyleyebilirim. ve gözlem olarak da bunun ifade edebilirim. Bu konudaki tereddütlerimiz önemlidir, Türkiye kamuoyunun duyduğu tereddütlerdir, kaygılardır.

"HİÇBİR ADIM ATILMAYINCA KAYGILARIMIZ ARTIYOR. BU KAYGILARIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun sözleri dikkate alınmalı, yanıt verilmeli. Yine Sedat Peker'in söylediklerine hiçbir şekilde cevap verilmedi. ASSAM'la iş birliğinin ve yaratılmak istenen ortamın, kaygı yaratılmak istenen iklimin, korku yaratma ikliminin, toplumu sindirme, demokratik güçleri özellikle tüm muhalefeti sindirme arayışlarının olduğu iddiasının cevaplandırılması gerekiyor. Siyasi iktidarın anayasal görevidir, tüm bakanlıkların devlet kuruluşlarının anayasal görevidir. Yargı sisteminin bu konuyu ele alması ve mutlaka açıklığa kavuşturması gereklidir. Hiçbir adım atılmayınca kaygılarımız artıyor. Bu kaygıların ortadan kaldırılması gerekiyor."

YORUMLAR
500
Nallıhan'da maden çalışanları iş kazalarına karşı bilgilendirildi Nallıhan'da maden çalışanları iş kazalarına karşı bilgilendirildi U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları sona erdi

Cevat Öneş, Türkiye, SADAT, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Cevat Öneş: 'Selahattin Demirtaş'ın T24'teki Yazısını ve Aydınlara Mektubunu Önemsiyorum' - Son Dakika


Son Dakika
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
16:30 EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz
16:28 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 17:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cevat Öneş: "Selahattin Demirtaş'ın T24'teki Yazısını ve Aydınlara Mektubunu Önemsiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement