Son Dakika Haberleri: Cevat Şensoy: "Gerze İçin En Güzeli Olsun"

Cevat Şensoy: "Gerze İçin En Güzeli Olsun"

6 dakika önce

Mazbatasını alarak göreve başlayan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çalışmalara gece-gündüz devam edeceklerini belirtti.

Cevat Şensoy:
Mazbatasını alarak göreve başlayan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çalışmalara gece-gündüz devam edeceklerini belirtti.

Şensoy açıklamalarının devamında, "Şu anda bize halkın teveccühü çok fazla. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sabah 5'te kalkıyorum, gece 12 ye kadar ayaktayım. Vatandaşlarımız için çaba gösteriyoruz. Festivaller için gelen sanatçılarımız var onları ağırlıyoruz. Devlette devamlılık vardır. Çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tiyatrolar olsun, müzik olsun hepsi devam edecek. Onun için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Okulda öğrencilerimizle sohbetlerimiz devam ediyor. Önümüzde 23 Nisan var onunla ilgili etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Zaten bizim kırk iki projemiz vardı. Bu kırk iki projemizden hafiflerinden ağırlarına doğru devam edeceğiz. Gerze halkının teveccühleriyle buraya seçildik. Bu demokratik olan bir seçim sonucu. Gerze için en güzeli olsun" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:02 Kaynak: İHA

Sabah, Cevat Şensoy, Gerze, Politika
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