Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
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Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

19.12.2021 14:16
Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Merhum Bahattin KOYUN'un oğlu Saffet, Aslan ve Recep KOYUN'un amcasının oğlu Kenan, Cafer, Verysel ve Harun KOYUN'un yiğenleri Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Yeni Mahalle Yunus Emre camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Veysel KOYUN: 0538 390 32 77

19 Aralık 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre
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Yunus Emre, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika

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