Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Merhum Bahattin KOYUN'un oğlu Saffet, Aslan ve Recep KOYUN'un amcasının oğlu Kenan, Cafer, Verysel ve Harun KOYUN'un yiğenleri Cevdet KOYUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Yeni Mahalle Yunus Emre camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Veysel KOYUN: 0538 390 32 77

Kaynak: Habermetre

Yunus Emre, Toplum, Son Dakika

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