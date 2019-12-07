Son Dakika Haberleri: Cevdet Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Cevdet Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Yılmaz, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendi.

Anadolu Ajansı'nın habercilik alanında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, kuruluşundan bugüne kadar AA'ya katkı sunanlara şükranlarını ilettiğini belirtti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, sadece ülke içinde değil, dünyada gözümüz, kulağımız olan bir ajansımız. Bugünkü dünyada bilgi edinme çok önemli, farklı coğrafyalarda neler olup bittiğini ülkemize ulaştırması da son derece önemli. Bir taraftan da Türkiye'de olanları birçok dilde objektif şekilde dış dünyaya yansıtıyor. Anadolu Ajansı bu anlamda büyük bir görev ifa ediyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe dünyada daha etkin bir hale geldikçe Anadolu Ajansımız da bununla birlikte aynı şekilde statüsünü yükseltiyor. Hem ülke hem ajans olarak daha iyi bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."

Cevdet Yılmaz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Cevdet Yılmaz, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı
Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cevdet Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]