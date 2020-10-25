AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi

25.10.2020 15:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi. Anadolu'nun değerlerini, Malatya'nın değerlerini Türkiye'nin iktidarına taşıdı ve tabii ki bu kolay bir şekilde olmadı. Bunu başarırken arkasındaki en büyük güç, milletimizdi." dedi.

Varank, AK Parti Malatya İl Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu kentte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin büyük sıkıntılar çekerek büyük acılar yaşadığını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Bu ülkede darbeler yaşandı ama sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi. Anadolu'nun değerlerini, Malatya'nın değerlerini Türkiye'nin iktidarına taşıdı ve tabii ki bu kolay bir şekilde olmadı. Bunu başarırken arkasındaki en büyük güç, milletimizdi. Milletimiz onun arkasında dimdik durdu. O da cesaretle bütün bu adımları attı, bu devrimleri gerçekleştirdi. Vatandaşımız ona bu desteği verirken bizim yanımızdaki en önemli yoldaşımız teşkilatlarımız. Teşkilatlarımız ne kadar güçlü olursa, vatandaşımızı ne kadar ikna ederse, tıpkı onun söylediği gibi 'sevgiyle yoluna koşarak devam ederse', biz de vatandaşlarımızı bu davaya, Türkiye davasına bu kadar kolay ikna edebiliriz."

AK Parti olarak kongreleri çok önemsediklerini belirten Varank, kongre sonrası tazelenecek kanla partililerin yeniden sokaklara çıkıp kapı kapı dolaşarak çalışacaklarını aktardı.

Varank, "İnsanları kaybetmek kolay, birine 'gözünün üstünde kaşın var' demek kolay, kavga çıkarmak kolay. Zor olan, insanları ikna etmek ve inşallah bu kongreyle birlikte teşkilatımızdaki tazelenmeyle tekrar biz sokaklara çıkacağız. Türkiye'yi, 2023 ve ötesindeki hedeflere taşımak için büyük bir gayret göstereceğiz." dedi.

Malatya ekonomisini çok önemsediklerini aktaran Varank, bugün açılışı yapılacak tesislerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkiye'nin sıradan bir ülke, AK Parti'nin de sıradan bir parti olmadığını aktararak AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu vurguladı.

Malatya'nın bu davaya, en iyi şekilde, anlayarak sahip çıktığını belirten Yılmaz, bölgenin cazibe merkezi olan bu kente hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yılmaz, zor bir dönemden geçildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Dünyanın çalkantılı bir döneminden geçiyoruz. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da tarihi inisiyatifler aldığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tarihi dönemi yaşarken ve yoğun rekabet koşullar altında, bir çok ülkenin Türkiye'nin yürüyüşünü, aldığı bu inisiyatifi engelleme çabasına rağmen yolumuza devam ederken en büyük gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. En büyük gücümüz samimi olarak bu davanın arkasında, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmamızdır. Bunu da hep birlikte başaracağız inşallah. Bu tarihi dönüşümün sürecinden sonra Türkiye, Allah'ın izniyle çok farklı döneme giriyor. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Demokraside, ekonomide, sosyal politikada, dış politikada her alanda değişimin dönüşümün lideri olmaya devam edecek bu hareket. Özellikle de gençlerin temsilcisi olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi
AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi
AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi
AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi - Son Dakika


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