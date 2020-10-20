ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Genel Merkez'de Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti. (1)

Cevdet Yılmaz'ın yakasındaki Türkiye ve Azerbaycan rozet görüntüsü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etmesi

Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz: 'Azerbaycan tarihi bir süreç içerisinde' - Son Dakika

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