Cevdet Yılmaz: "Azerbaycan tarihi bir süreç içerisinde" - Son Dakika

Cevdet Yılmaz: "Azerbaycan tarihi bir süreç içerisinde"
20.10.2020 15:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması Cevdet Yılmaz'ın yakasındaki Türkiye ve Azerbaycan rozet görüntüsü ANKARA - AK Parti Genel...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması
Cevdet Yılmaz'ın yakasındaki Türkiye ve Azerbaycan rozet görüntüsü
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Genel Merkez'de Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti. (1)
Son Dakika İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar