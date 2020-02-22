Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib?de yaşananlara seyirci kalamaz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib?de yaşananlara seyirci kalamaz (2) - Son Dakika

Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib?de yaşananlara seyirci kalamaz (2)

6 saat önce

'ŞANLIURFA DÜNYA ŞEHRİ OLACAK?

Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib?de yaşananlara seyirci kalamaz (2), System.String[]

'ŞANLIURFA DÜNYA ŞEHRİ OLACAK?

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız'la birlikte Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Burada açıklamada bulunan Yılmaz, Şanlıurfa'nın dünya şehri olacağını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin önemli bir eşiğe geldiğini ve kamunun yanı sıra özel sektöründe yapacağı yatırımlarla bu eşiğin aşılacağını aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle devam etti:

"Şanlıurfa dünya şehri olacak inşallah, birçok değeriyle gerçekten Türkiye'nin 2023 ve ötesine geçen vizyonuna da çok daha fazla katkı sunan bir kent olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi terörün özellikle azaldığı, huzur ortamının pekiştiği bir ortamda, özel sektörün daha fazla yatırımıyla daha çok refah, istihdam ve ihracat yapan bir bölge olacak."

Vali Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yapılan yatırımlar ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Yılmaz, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılandı. Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu anlatan Yılmaz, "Bölgemizde birtakım sıkıntılı süreçler yaşanıyor, jeopolitik birtakım gerilimler yaşanıyor ama bunlar er geç bitecek, inşallah bu bölgenin yeniden yapılanmasında da Şanlıurfa çok önemli, çok aktif bir rol üstlenecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de ziyaretten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:12 Kaynak: DHA
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