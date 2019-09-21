Son Dakika Haberleri: Cevdet Yılmaz: "Türkiye oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek"
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Cevdet Yılmaz: "Türkiye oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek"

48 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirdiğini, bir taraftan da uluslararası hukuk temelinde mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Türkiye, hiçbir zaman oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirdiğini, bir taraftan da uluslararası hukuk temelinde mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Türkiye, hiçbir zaman oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen Dış İlişkiler Başkanları Ege Bölge Toplantısı'nda bir konuşma yapan Yılmaz, AK Parti'nin milletin içinden çıkarak bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin dış ilişkilerde geçmişe göre daha aktif olduğunu, "dünyanın vicdanı" olarak hareket ettiğini anlatan Yılmaz, "Türkiye'nin geçmişte yaptığı gibi belli politikalara çok fazla ses çıkarmamasını arzu ediyorlar. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyadaki güçlerle eşit şartlarda masaya oturan, konuşan ve kendi menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde savunan bir ülke." diye konuştu.

Yılmaz, geçen hafta Astana süreci toplantısında Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya geldiğini hatırlatarak, Suriye'nin istikrara kavuşması için atılacak adımların Türkiye'ye de olumlu bir şekilde yansıyacağını kaydetti.

Astana süreci toplantısında Suriye'nin birliği ve bunu bozmaya yönelik terör yapılanmalarına karşı ortak tavır alma yönünde de karar alındığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fırat'ın doğusundaki oluşumlara, Suriye'yi parçalama riski olan oluşumlara karşı bir ortak tavır gösterilmesi bile bölgemizin istikrarına katkı sağlayacak. Türkiye'nin uzun zamandır ortaya koyduğu 'güvenli bölge' kavramı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yıllardır söylüyor. Suriye'deki meseleyi Suriye içinde çözmeliyiz, esas olan budur. Geçmişte bu fikre yeterince destek göremedik. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile bu fikrini bir anlamda hayata geçirmiş oldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra 350 bine yakın Suriyeli kardeşimiz gönüllü bir şekilde güvenli bölgelere gittiler."

"Kör olmak lazım"

Yılmaz, muhalefetin

Cevdet Yılmaz: Türkiye oldubittilere müsaade eden bir ülke değil, etmeyecek

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:37 Kaynak: AA
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