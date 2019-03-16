Cevdet Yılmaz: "Yeni Zellanda'daki Terör Saldırısından Ders Almamız Lazım"

Cevdet Yılmaz: "Yeni Zellanda'daki terör saldırısından ders almamız lazım"VAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zellanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Müslümanların bu olaylardan ders alması lazım" dedi.

Cevdet Yılmaz: "Yeni Zellanda'daki terör saldırısından ders almamız lazım"



VAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zellanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Müslümanların bu olaylardan ders alması lazım" dedi.

AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say'ın Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlediği lansman toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında Yeni Zellanda'da yapılan terör saldırısına değindi. Yeni Zelanda'da Müslümanların hunharca katledildiğini anımsatan Yılmaz, yaşananların dünyada yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığının bir neticesi olduğunu ifade ederek, "Uluslararası medyada bir takım kendilerini bilmez, sorumsuz siyasetçilerin oluşturduğu atmosferle maalesef bu tür menfur hadiseler yaşanıyor. Dün hepimizin yüreğini dağlayan bir hadise oldu. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Bütün dünyayı da bu konuda daha sorumlu olmaya, el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadele etmeye davet ediyoruz" dedi.

Tüm İslam dünyasına terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yılmaz, "Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın İslam düşmanlığının nerelere geldiğini gösteriyor. Birbirimizle uğraştığımız ve çatıştığımız sürece başkaları maalesef bizi kolay bir hedef haline getirecek. Birliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bu hadiselerden ibretler almalıyız. İslam dünyasında bu saldırılara karşısında gerekli birliği beraberliği gösteremiyor. İnanın biz bir olsak beraber olsak bir takım meseleler yüzünden olmadık kavgalar olmasın Müslüman dünyasında bir takım dersler çıkarmamız azım. Etnik, mezhebi ve ideolojik sebeplerle çatışmaları bir kenara bırakıp birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Dış saldırıları cesaretlendirici şekilde iç çatışmalar yaşamamalıyız. Enerjimizi, ülkemiz, milletimiz ve bütün coğrafyamızı daha ileriye taşımak için birleştirmeliyiz. Farklılarımızı bir zenginlik olarak görerek geleceğe yürümeliyiz" diye konuştu.

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