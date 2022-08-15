Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında, nereli? Cevheri Güven biyografisi!

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CEVHERİ GÜVEN KİMDİR?

Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatının sonrası 1999'da Ankara'da gazetecilik mesleğine başladı.

Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeri olan Cevheri Güven başkentte çeşitli gazetelerde siyasi haberler yaptıktan sonra, 2009'da yeniden Star Gazetesi'ne bu sefer haber müdürü olarak geri dönmüştür. Daha sonra Cevheri Güven işten çıkartılmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mayıs 2015 yılında yeniden kurulan Nokta Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ardından yapılan kapak görseli nedeniyle de Cevheri Güven ve yardımcısı tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmiştir. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.