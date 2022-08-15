Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında, nereli? Cevheri Güven biyografisi! - Son Dakika
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Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında, nereli? Cevheri Güven biyografisi!

15.08.2022 16:47
Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında, nereli? Cevheri Güven biyografisi!

Gazeteci Cevheri Güven kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Eğitim hayatının sonrası 1999'da Ankara'da gazetecilik mesleğine başlayan Cevheri Güven kaç yaşında, kimdir ve nereli merak ediliyor. Peki, Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında?

Star Gazetesinde ilk stajını yapan Cevheri Güven kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cevheri Güven kimdir ve kaç yaşında soruları araştırılıyor. Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kaç yaşında, nereli? Cevheri Güven biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CEVHERİ GÜVEN KİMDİR?

Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatının sonrası 1999'da Ankara'da gazetecilik mesleğine başladı.

Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeri olan Cevheri Güven başkentte çeşitli gazetelerde siyasi haberler yaptıktan sonra, 2009'da yeniden Star Gazetesi'ne bu sefer haber müdürü olarak geri dönmüştür. Daha sonra Cevheri Güven işten çıkartılmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mayıs 2015 yılında yeniden kurulan Nokta Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ardından yapılan kapak görseli nedeniyle de Cevheri Güven ve yardımcısı tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmiştir. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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