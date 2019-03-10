Son Dakika Haberleri: Cevheri'nin Seçim Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü

Cevheri'nin Seçim Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü

20 dakika önce

Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Merkez Eyyübiye ilçesinde yaptığı seçim bürosu açılışı mitinge döndü.

Cevheri'nin Seçim Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü, System.String[]
Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Merkez Eyyübiye ilçesinde yaptığı seçim bürosu açılışı mitinge döndü.

Sizin paranızla size hizmet ettik

Cevheri ailesi olarak Şanlıurfa'ya ciddi hizmetler yaptıklarını belirten Cevheri, "1946'dan bu yana Cevherileri Ankara'ya taşıyan Urfalılara minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Aile büyüğüm Necmettin Cevheri döneminde sizler için yapılan hizmetler sizin paranızla yapıldı. Necmettin amcam sadece buna vesile oldu. Söz konusu Urfa olunca gerisi teferruattır" diye konuştu.

Necmettin Cevheri dönemindeki hizmetleri saydı

Şanlıurfa için Eski Adalet Bakanı Necmettin Cevheri, döneminde yapılan hizmetleri anlatan Sabahattin Cevheri, " Türkiye'nin Cumhuriyetten sonraki en büyük projesi olan GAP, Harran Üniversitesi, Stadyum, Uluslar Arası Havalimanı, 500 Yataklı Devlet Hastanesi bunların hepsini büyüğüm Necmettin Cevheri yaptı. Yine tekrar ediyorum sizin paranızla yaptı. O sadece vesile oldu" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleşti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Sabahattin Cevheri, Necmettin Cevheri, Şanlıurfa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cevheri'nin Seçim Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]