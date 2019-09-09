Son Dakika Haberleri: Cevhertepe Spor voleybol takımı destek bulamamaktan şikayetçi
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Cevhertepe Spor voleybol takımı destek bulamamaktan şikayetçi

39 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de mücadele edecek olan Cevhertepe Spor voleybol takımı, sponsor bulamamaktan şikayetçi.Kızıltepe'de dayı ve yeğenlerin kurduğu Cevhertepe Spor Voleybol takımı geçtiğimiz yıl kısık bütçeyle ve kendi imkanlarıyla büyük bir başarı elde ederek erkekler 1.

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Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de mücadele edecek olan Cevhertepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor voleybol takımı, sponsor bulamamaktan şikayetçi.


Kızıltepe'de dayı ve yeğenlerin kurduğu Cevhertepe Spor Voleybol takımı geçtiğimiz yıl kısık bütçeyle ve kendi imkanlarıyla büyük bir başarı elde ederek erkekler 1. Lig'e yükseldi. Sarı kırmızılı takım kadrosunu güçlendirmek için transfer yapması gerekirken maddi imkansızlıklarla boğuşuyor.


Kulübün kurucu başkanı Turgut Cevheroğlu, Kızıltepe'de başta iş adamlarının ve milletvekillerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi. Kızıltepe'de çok güzel bir spor atmosferi oluşturduklarını anlatan Cevheroğlu, "Lig 12 Ekim'de başlayacak. İlk maçımızı Tokat Niksar'a karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bu takımı 2. Lig'den 3 beden eğitimi öğretmeni dayı ve yeğen imkansızlıklara rağmen 1. Lig'e çıkardık. Ortalama 10 transfer yapmamız gerekecek. Yetkili kişiler, mülki amir, iş adamları ve milletvekillerinden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Lige 1 ay kaldı ve destek yok. Bu takım başka bir şehirde olsaydı çok farklı ilgi görecekti. Bize destek çıkılırsa İlçemizde çok güzel bir atmosfer oluşacak" dedi. - MARDİN

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kızıltepe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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