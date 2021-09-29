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ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

29.09.2021 09:05
ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti.  Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle  getirildi. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

- Solak

ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇEVİK BİR ADLİ TIP'TA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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