Çevik çalışma modeli HEY! adı altında toplandı

2018 yılında çıktığı çevik dönüşüm yolculuğu sonucunda Türkiye'de ana iş kollarının tümünü çevik çalışma modeline dönüştüren Allianz Türkiye, bu çalışma modeliyle hayata geçirdiği çalışmaları Hızlı-Etkili-Yetkili (HEY!) adı altında yürütmeye başlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun şekilde karşılamak amacıyla 2018 yılında başladığı çevik dönüşümle organizasyonu ve iş yapış biçimini yeniden yapılandıran Allianz Türkiye, çevik çalışma modeliyle hayata geçirdiği çalışmaları HEY! adı altında topluyor. Çevik çalışmanın ağırlıklı olarak uzaktan çalışılan günümüzde daha da önem kazandığını belirten Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, "Çeviklik, iş dünyasının en çok kullandığı kavramlardan biri. Hem bu kavramı hem de şirketimizde yaşadığımız dönüşümü, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmanın tam zamanı diye düşündük ve HEY! olarak adlandırdığımız çalışma modelimizi, faydalanmak isteyen herkesle paylaşmak istedik" diye konuştu.

İlkay Özel, şirketin çevik dönüşüm yolculuğuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Öncelikli hedefimiz bu çalışma modelinin organizasyondaki tüm birimlerde uygulanması ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışma metodunu benimseyerek değişen dünyaya ayak uydurabilmesini sağlamak oldu. Organizasyonel boyutta çevik çalışma prensiplerini uygulayan bir kurum olarak, kurumsal şirketler ve üniversitelerde Allianz'daki çevik çalışma modelini anlatmak, iş dünyasının ve öğrencileri sık duydukları 'çevik' teriminin içini doldurmak ve konuyla ilgili ihtiyaç duydukları deneyime ve gerçek hayattan uygulamalara kolayca ulaşmalarını sağlamak da temel amaçlarımızdan".

"HEY! İnternet sitesi çevik dönüşüm konusunda değerli bir kaynak sunuyor"

İlkay Özel, "Hayatın hızlandığı, işlerin daha etkili, ekipteki herkesin de A'dan Z'ye yetkili olduğu çalışma modelimiz HEY!'i tam da ruhuna uygun dinamizmdeki bir tanıtım filmiyle paydaşlarımız ve tüm kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre Allianz Türkiye, heyallianz.com.tr adresindeki internet sitesiyle hem kurumsal hafızaya katkıda bulunuyor hem de sürecin tamamına tanıklık etmek isteyenler, çevik dönüşüme başlamış ya da başlayacak olanlar için değerli bilgilerin yer aldığı bir kaynak oluşturuyor. Sitede çeviklikle ilgili bilgilendirici, yol gösterici ve gerçek deneyimlerden derlenmiş birçok bilgi, yazı ve videolar yer alıyor. Site, her hafta birbirinden değerli bilgilerin olduğu yepyeni içeriklerle güncelleniyor ve çeviklikle ilgili tüm merak edilenler yanıtlanıyor. - İSTANBUL