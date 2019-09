"çevik" dönüşüm yolculuğunu iş dünyasıyla paylaştı

Vodafone, dijitalleşme odağıyla birlikte çevik (Agile) dönüşüm yolculuğuna hız vererek, Agile çalışma yaklaşımı konusunda son 6 yılda edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere, ACM iş birliğiyle Vodafone Park'ta bir etkinlik düzenledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Digital First, Agile Now" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketten, insan kaynakları, teknoloji ve ticari fonksiyonlarda görev yapan yaklaşık 100 iş insanı katıldı.

Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu ve Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Vodafone Türkiye Acqusition Tribe Lead Ender Özgün "Vodafone Agile Dönüşüm Yolculuğu" konulu bir sunum yaptı.

Etkinlik kapsamında ACM Yönetici Ortağı Mehmet Yitmen'in moderatörlüğünde "Agile Dönüşümünde Neler Öğrendik" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde, Vodafone Türkiye'nin Agile dönüşümünde doğrudan rol oynayan ekip liderleri Devrim Yıldırım, Doğu Kır, Uğur Sennaroğlu ve Yetenek Gelişimi ve Stratejisi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz deneyimlerini paylaştı.

Toplantının son bölümünde ise moderatörlüğünü Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu'nun üstlendiği, Meditopia, Insider ve Iyzico firma temsilcilerinin katıldığı "Start-up'larda Agile Kültürü" konulu bir panel daha gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone'nun, dijitalleşme odağıyla birlikte çalışma şekillerine daha çok odaklandığını belirterek, geliştirme süreçlerinde Agile yaklaşımını yaygın olarak kullandıklarını aktardı.

Bayram, 6 yıl önce teknoloji fonksiyonları içinde kurdukları çevik takımlara geçen yıl ticari birimleri de dahil ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Agile yaklaşımıyla, organizasyonel olarak hız, esneklik ve verimlilik kazanmayı hedefliyoruz. Agile, tüm ekosistemi dönüştüren bir yaklaşım. Bunu her şirket farklı uyguluyor. Prensipler elbette var, ancak kültür adaptasyonu şirkete özgü oluyor. Bu düşünceyle, Agile alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla 'Digital First, Agile Now' etkinliğini organize ettik. Agile alanına dokunmuş ya da bu konuya ilgisi olan iş insanlarıyla birlikte ilham, fikir ve iletişim dolu bir gün yaşadık. Son derece olumlu ve yapıcı geri dönüşler aldık. Vodafone olarak, Agile dönüşüm yolculuğumuzun hikayesini farklı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

Agile ile verimlilikte artış

Farklı uzmanlıklara sahip 10-12 kişilik ekiplerin hiyerarşik olmayan bir düzen içinde aynı amaç için bir arada çalıştığı Agile yaklaşımı, iş birliğini destekliyor, bir iş geliştirme sürecinin gerekli tüm fonksiyonlarını bir araya getiriyor, küçük takımlarla siloları kaldırıyor, geliştirme süreçlerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Yalın ve hızlı olmaya, çabuk karar almaya, esnek olmaya dayanan bu sistem, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına odaklı, katma değer yaratan dijital ürün ve servisler geliştirilmesine imkan veriyor.

Vodafone Türkiye, Agile yaklaşımıyla, bir ürünün hazırlanması ve müşteriye sunulma hızında, verimlilikte, kapasite geliştirmede, lansman tarihlerinin performansında ve kalite göstergelerinde artış kaydetti.Şirket, Bilgi Teknolojileri biriminde başlayan bu dönüşümü teknoloji ve insan kaynakları bünyesinde de yaygınlaştırarak yaklaşık 65 takıma kadar ulaştı.