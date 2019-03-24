Son Dakika Haberleri: Çevik Kardeşler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyorlar

Çevik Kardeşler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyorlar

1 saat önce

Oltulu Alperen ve Hamza Çevik kardeşler Muş'ta kilolarında birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Çevik Kardeşler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyorlar, System.String[]
Oltulu Alperen ve Hamza Çevik kardeşler Muş'ta kilolarında birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Alperen Çevik 57 kiloda, Hamza Çevik ise 68 kiloda birinci oldu. Gece gündüz antrenman yaptıklarını belirten Çevik kardeşler bir sonra ki hedeflerinin ise Avrupa Şampiyonu olduğunu söylediler.

Çevik kardeşler, sıkı antrenmanlarla hedeflerine hazırlanıyorlar. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa, Muş, Yaşam
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