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Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi - Son Dakika

Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi

26.01.2022 15:57
Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline simülasyon aracında eğitim verdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline simülasyon aracında eğitim verdi.

Düzenlenen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri şeyleri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılarak, sunum bitimi konu ile ilgili katılımcıların sorularına cevap verildi.

Öte yandan simülasyon aracında uygulamalı olarak emniyet kemeri kullanımın yararları konusunda da eğitim verildi. - MERSİN

Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevik kuvvet polislerine simülasyon aracında trafik eğitimi - Son Dakika


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