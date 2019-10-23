Son Dakika Haberleri: Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı
Son Dakika Güncel Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

1 saat önce

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.

Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından çevik kuvvet polislerine toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verilerek, tatbikat yapıldı.

Bölge Trafik Atış Alanı'nda 60 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce TOMA ile müdahale edildi.

Polis ekipleri, dağılmayan eylemcileri gözaltına aldı.

Tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, eğitimin sonunda polisleri tebrik etti.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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