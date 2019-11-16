Son Dakika Haberleri: Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı
Son Dakika Güncel Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

6 saat önce

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.

Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından polislere toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verilerek, tatbikat yapıldı.

Bölge Trafik Atış Alanı'nda gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce TOMA ve gaz bombası ile müdahale edildi. Polis ekipleri, dağılmayan eylemcileri gözaltına aldı.

Drone ile havadan görüntülenen tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de, eğitimin sonunda polisleri kutladı.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]