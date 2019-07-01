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Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru denizde boğuldu

1 saat önce

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.

Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru denizde boğuldu, System.String[]
BALIKESİR  Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine geldi. Buradaki otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkarılan Cangöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sefa Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cangöz'ün ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.
Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz da hastaneye gelerek, Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsinin ardından Cangöz'ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.   


- Edremitbalıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
Balıkesir, Küçükkuyu, Ayvacık, Güncel
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