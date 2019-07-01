ÇEVİK KUVVET'TE GÖREVLİ POLİS MEMURU DENİZDE BOĞULDU

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
Beldesinde denizde boğuldu. Balıkesir
Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Çanakkale
'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine geldi. Buradaki otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkarılan Cangöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit
Özel Körfez
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sefa Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cangöz'ün ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.
Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
ve Edremit Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz
da hastaneye gelerek, Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Edremit Cumhuriyet Savcısı
tarafından yapılan ön otopsinin ardından Cangöz'ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.